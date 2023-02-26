مسئول بحرينى يثمن دور الجامعة العربية لتحقيق التنمية المستدامة

وتقدم الشيخ عيسى، بالشكر في كلمته في اليوم العربي للاستدامة تحت شعار" رواد الاستدامة في المنطقة العربية" بالشكر إلى جامعة الدول العربية على ما أبدته من تقدير لجهود العمل التطوعي والتنموي المستدام في منطقتنا العربية، وفي ضوء التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، وسعي الدول والحكومات العربية نحو تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030.

وأضاف أن مملكة البحرين تشهد بنية مؤسسية متطورة ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات يشار إليها بالإشادة والتقدير بدعم لامحدود من قيادة المملكة في سبيل تطوير المجتمع وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة والرفاه.