محمد يأخذك لزمن الفن الجميل.. حصد الصوت الذهبى وتأهل للمرحلة الثانية بالدوم

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع" تقريرًا مصورًا، مع أحد شباب المنيا، الذى رفض أن تكون موهبته مجرد حلم فقط، بل يسعى لتحقيق هذا الحلم الذى بدأ معه فى سن 8 سنوات، عندما كان طفلا صغيرا فى المدرسة، ويجتمع حوله زملاؤه، للاستماع لأغانيه.

وتتلمذ الشاب محمد علي صبري البالغ من العمر 25 سنة، على موسيقى عبد الوهاب، واشترك فى عدد من المسابقات، وحصل على مراكز متقدمة فيها، وآخرها مسابقة الدوم، والتى تمكن خلالها من الوصول إلى المرحلة الثانية.

و قال محمد، طالب بالدراسات العليا بكلية التربية قسم الصحة النفسية: بدأت الغناء فى الصف الثالث الابتدائى، وكان عمرى 8 سنوات، وكنت أجلس فى فناء المدرسة وداخل الفصل وأغنى للمطربين القدامى، وكان زملائى يعجبهم صوتى وكانوا يشجعوننى على الاستمرار، كبر الحلم معى حتى هذا اليوم.

وأضاف: تمكنت من الحصول على الصوت الذهبى من دار الاوبرا المصرية، وكذلك حاصل على المركز الثانى لمسابقة ابداع لمراكز الشباب الموسم الثالث فى الغناء الفردى، واشتركت فى الكثير من المسابقات وحتى تلك اللحظة، واخر شيئ قمت بالاشتراك فى برنامج الدوم والتأهل للمرحلة الثانية، وأتمنى أن أمثل المنيا بشكل مميز واصل لابعاد ما يكون فى المسابقة.

واستطرد: أحب الغناء القديم الذى يظهر قدرات المطرب ويقدم للجمهور كلمات ولحن وصوت مميز، عكس الكثير من الأغانى فى هذه الايام، ومن بين المطربين الذين أحبهم المطرب محمد فوزى، وعبد الوهاب، وكارم محمود وغيرهم ممن قدموا الاغنية الخفيفة التى تلمس الناس، بالاضافة إلى اللحن الذى بعيش طويلا.

وأردف: أسعى بأذن الله لتحقيق الحلم، مع تشجيع اسرتى لى، وإيمانهم بصوتى سوف اعمل من أجل تحقيق هذا الحلم الذى يعيش معى منذ طفولتى حتى الأن.