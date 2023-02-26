محافظ جنوب سيناء لـ"اليوم السابع": شرم الشيخ الآن تتوافق مع الجمهورية الجديدة

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كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن حجم التطورات التى شهدتها المحافظة بأكملها وخاصة شرم الشيخ المعروفة بمدينة السلام، مؤكدا أن البنية التحتية للمحافظة تطورت بنسبة كبيرة جدا وعلى أهبة الاستعداد لاستقبال أى مؤتمر دولي، مضيفاً أن شرم الشيخ لها باع كبير فى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية ".

وقال" فودة "فى تصريحات ل" اليوم السابع ": أن مدنية شرم الشيخ بعد التطورات التى شهدتها أصبحت تتوافق مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي" مشيرا إلى أن جنوب سيناء شهدت تطورات فى مشروعات التحول الرقمى التى تمت بالتعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتتمثل الخطة المستقبلية فى نظام إدارة المعرفة لإدارة بيانات المحافظة وبناء اللوحات المعلوماتية التى تدعم متخذى القرار بالمحافظة وكذلك نظم لإدارة المكتبة الإلكترونية.

وقال إن شرم الشيخ تتمتع ببنية سياحية علي أعلي مستوى وخاصة بعد استعدادات مؤتمر تغير المناخ، مضيفا أن نجاح تنظيم المؤتمر أبهر العالم، معلنا عن مشروعات جديدة بالمحافظة، سيتم افتتاحها في بداية مارس من العام الجاري منها مجلس المدينة النموذجي صديق البيئة والذي يشمل أحدث النظم التكنولوجية العالمية وبنية تحتية عالمية.

وأضاف فوده، أن مجلس المدينة سيكون بمثابة ديوان عام المحافظة ويضم حديقة مركزية ومول وبنوك وساحة علم، وبيت ضيافة يشمل 12 غرفة فندقية.

وعن أهم المشروعات بمدينة شرم الشيخ، قال "فودة" إنه تمت أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ الذي يخدم الشارع عدداً من المصالح الحكومية الحيوية منها مبني مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار ومبني مأمورية الضرائب العقارية بالإضافة لمبنى محكمة شرم الشيخ ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة لإنشاء عدد 15 محلاً تجارياً بالمنطقة نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة كنواة لشارع 306 بشرم الشيخ.

وأوضح أنه بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة شهدت تسهل حركة السير وإيجاد سيولة مرورية وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة، منها طريق نادي الرياضات البحرية بهضبة أم السيد بطول حوالي 2 كم وعرض 30 متر يشمل طريق اتجاهين وممشى على جانبي الطريق بالإضافة للانارة والتجميل والتخطيط في إطار أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد وتشمل الأعمال إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كم، وأعمال مشايات على الجانبين، بالاضافة لاعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كم.

وأشار "فودة" إلي الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، لافتا إلى المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعداداً لعودة الحركة السياحية؟

وأوضح أن المخطط الخاص بتطوير مضمار الهجن بالمحافظة، والجهود التى تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بطرح المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وكذا عدد من المشروعات الاستثمارية فى عيون موسى، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تنفيذها على مستوى المحافظة.

وبشأن عودة السياحة ل "شرم الشيخ" أشار إلي أنه تم تشغيل عدد من الرحلات المباشرة من نابولي إلى شرم الشيخ عن طريق إحدى الشركات السياحية الإيطالية بصفة منتظمة ابتداء من يوليو القادم وذلك فى اطار مساعيه وجهوده الدؤوبة لعودة السائح الأوروبي مرة أخرى الى مدينة السلام.

وأكد أنه تشغيل الرحلات المباشرة من مدينة نابولي إلى مدينة شرم الشيخ لتكون الرحلة الأولى فى الثانى من أبريل القادم وتحمل على متنها عدد من أصحاب الرحلات السياحية الإيطالية، مشيرا إلى أن شرم الشيخ تمثل عشقا خاصا لدى الإيطاليين.

وأضاف: "للسائح الايطالي مكانة كبرى فى قلوب المصريين، وأن المدينة تشهد الآن طفرة فى مجال البنية التحتية من إنشاء شبكة طرق وكبارى وعدد من المزارات السياحية الحديثة والمتميزه فضلا عن التطوير الشامل لكافة أنواع السياحة واضافة أنواع اخرى وحالة الأمن والأمان التي تنعم بها والتى لا تتوافر فى أكبر المدن السياحية العالمية.

وقال" فودة "تتميز جنوب سيناء بموقع استراتيجي مميز حيث تقع جنوب سيناء في النصف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء بين خليجي السويس والعقبة لتأخذ شكل مثلث قاعدته في الشمال وتمتد من طابا شرقاً على خليج العقبة حتى شمال رأس سدر غرباً على خليج السويس- ويمتد ضلعا المثلث على امتداد خليجي السويس والعقبة حتى يلتقيان في رأس محمد والتي تمثل رأس المثلث وتبلغ مساحة محافظة جنوب سيناء حوالى 30 ألف كيلومتر مربع وهى تمثل حوالى 3 % من إجمالي مساحة مصر، كما ويوجد في جنوب سيناء الكثير من مناطق الجذب السياحي حيث تحتوي على شواطئ رائعة تمتد حوالى 600 كم على كل من خليجي العقبة والسويس وهناك سلاسل الجبال التي تشتهر بأنها أكثر جبال مصر ارتفاعا علاوة على المحميات الطبيعية مثل رأس محمد ونبق.



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (2)



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (3)



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (4)



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (5)



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (6)



الزميل كامل كامل مع اللواء خالد فوده (7)