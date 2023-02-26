محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة تعرضت حظيرتهم لنفوق المواشى

قرر اللواء إبرهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة من ناحية ميت عفيف بمركز الباجور تعرضت حظيرتهم الخاصة لحادث أدى إلى إتلاف كافة محتوياتها ونفوق رؤوس الماشية، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لهم والوقوف بجانبهم من أجل توفير حياة كريمة وآمنة، جاء ذلك خلال لقائه اليومى للمواطنين لبحث شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة حيالها.

كما سلم محافظ المنوفية حالتين من الأسر الأولى بالرعاية مساعدات عينية من لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفهم، مكلفا لجنة المساعدات بالديوان العام بفحص إمكانية صرف إعانات مالية لهم، إحداهما مواطنة من مركز قويسنا تعمل باليومية وزوجها مريض بتضخم وتليف الكبد وتعول اثنين من الأبناء من ذوى الهمم، والأخرى بمركز الباجور تعول 6 أطفال منهم اثنين من ذوى الهمم وزوجها مريض وملازم الفراش، ومكلفًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتوفير كشك للمواطنة بشارع مصر بالمدينة وإعفائها من الإيجار كمصدر دخل ثابت يعينها على متطلبات الحياة المعيشية.

فيما وجه المحافظ بفحص شكوى مواطنة من مدينة سرس الليان تلتمس تقسيط رسوم تقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية، وكذا بحث إمكانية صرف اعانة مالية لها كونها تعانى من مرض سرطان الثدى وتعول ثلاثة فتيات بمراحل التعليم المختلفة، كما وجه الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بداسة واتخاذ اللازم بشأن طلب أهالى عزبة القوابلة والعساكرة بقرية الكوم الأخضر بشبين الكوم يلتمسون إنهاء إجراءات تغيير مسمى العزبة.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو طلب مسنة من ناحية الروضة بمركز بركة السبع تتضرر من عدم صرف السلع التموينية مع تسليمها مساعدات عينية تعينها على ظروفها المعيشية، وكذا الموافقة على طلب مواطن يلتمس نقل نجلته بالصف الأول الإعدادى بمدرسة عرفة الخاصة إلى مدرسة مصر الحرة الرسمية المتميزة للغات نظرًا لظروفه الإجتماعية وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وتضمن اللقاء تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإجراء معاينة ميدانية لفحص شكوى أهالى منشية السلام يتضررون من التعدى على الطريق العام والعرض عليه لاتخاذ اللازم حفاظًا على حقوق المواطنين والصالح العام، هذا وكلف المحافظ العلاقات العامة باصطحاب طالب من ذوى الهمم بمدرسة النور للمكفوفين لوكيل وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم حيال شكواه.