محافظ الجيزة يكلف بتسريع وتيرة الأعمال فى مشروعات الرصف والتطوير

كتبت - مرام محمد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعا مع قيادات المحافظة التنفيذية للوقوف على حجم إنجاز الأعمال الجارية والخاصة بمختلف مشروعات التطوير للطرق والمحاور بأحياء ومراكز ومدن المحافظة ونسب التنفيذ.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الجهود لإسراع وتيرة الأعمال الخاصة بتسليم مختلف مواقع العمل المتبقية من خلال إنهاء أعمال المرافق وتأهيل المتعارضات من مصارف وترع وطرق متقاطعة بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو القضاء على كافة صور التلوث ورفع مخلفات ونواتج الأعمال بمحيط تلك المحاور إلى جانب مواجهة أى تجاوزات أو مخالفات تتعلق بإلقاء القمامة او فرزها بغير المقالب العمومية أو المناطق المخصصة لها.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الجهات والشركات المنفذة لمختلف الأعمال ومديرية الموارد المائية لتطهير وتأهيل الترع والمصارف ومنع تراكم أى مخلفات بأى من مواقع العمل ورفعها أولاً بأول وإلقاء ناتج الأعمال بالمقالب العمومية بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل على أن يتم توفير العمالة اللازمة وشركات الجمع السكنى وتخصيص المواقع المجهزة لجمع وفرز الحصيلة اليومية للأعمال بشكل حضارى ومنع عمليات حرق المخلفات والتخلص الآمن منها بالمواقع المخصصة لها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى ومواكبة النقلة الحضارية المنتظرة والتى من شأنها تحويل المحافظة لقبلة سياحية عالمية ولتحقيق الصورة اللائقة لاستقبال الوفود السياحية المترددة على المقاصد السياحية التى تحويها المحافظة وعلى رأسها المنطقة الأثرية والاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصرى الكبير ومحيطه.

ووجه اللواء أحمد راشد بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والمساعد للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميداينة للمتابعة الدورية بمختلف القطاعات وإنهاء أية معوقات قد تواجه الأعمال لتسليمها وفق الجداول المحددة.

حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندس محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لري القاهرة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، والمهندس على القط رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بـ 6 أكتوبر، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، وأحمد السكرى رئيس حى الوراق، وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم، وخالد عصر رئيس مدينة كرداسة، وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.