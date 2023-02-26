اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 03:35 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية ووزيرة التعاون الدولى يتفقدان جمعيات المجتمع المدنى.. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 03:00 م
محافظ الإسكندرية ووزيرة التعاون الدولى يتفقدان جمعيات المجتمع المدنى.. صور جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر احدى جمعيات المجتمع المدنى بالإسكندرية، وذلك لتفقد برنامج الشراكة من أجل تحسين أحوال النازحين قسرًا واللاجئين،  ضمن أعمال النفع العام لتنمية الإنسان دون التمييز بين اللون والجنس او الدين أو العرق. 
 
وذلك في إطار تفقد عدد من البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
 
 
وخلال تفقد الجمعية تم الاطمئنان على إعداد كفاءات من الاجئين والمصريين لسوق العمل عن طريق دورات متخصصة في الكمبيوتر، والأعمال الخيرية والعمل الإجتماعي ، وحالات الطوارئ الإنسانية، وتقديم الخبرة، ودعم المستضعفين وتقديم الفرص المتساوية لهم ليدركوا إمكاناتهم، ويشاركوا فى الحياة الاجتمـاعية والاقتصـادية والثقافية. 
 
وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة مع الشركاء المحليين، والوطنيين، والدوليين ، ومنظمات المجتمع المدنى، والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
 
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الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

التعاون الدولى

المجتمع المدنى



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