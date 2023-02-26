محافظ الأقصر يتابع مشروعات الإسكان وتطوير المواقف ضمن حياة كريمة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا، فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بقرى الدير والنجوع.

وتفقد المحافظ خلال جولاته، موقف سيارات قرية الدير على الطريق الزراعى والمقام على مساحة 1500 متر تقريبا والذى تم الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتجديده ورفع كفاءته بعمل ارضيات وانشاء مكاتب إدارية ودورات مياه وتزويده بإضاءة وتجميله بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليون و300 الف جنيه، وخلال تفقده للموقف عقد المحافظ لقاءاً مع مجموعة من السائقين والأهالى بالقرية وجه خلاله بأهمية الاستفادة من المبادرات التى تقدمها الحكومة لإحلال وتجديد السيارات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة حرصاً على سلامة المواطنين.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد مشروعات المبادرة فى قرية الدير، والمنطقة المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية والتى يتم تنفيذ مشروعات بها لخدمة أهالى القرية، حيث تتضمن هذه المشروعات إنشاء وحدة مطافئ وشادر للخضروات والفاكهة وموقف وسوق حضارى، وتفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف الجديد بقرية الدير بتكلفة تقدر بنحو 6 مليون جنيه وموقعه بجوار العمارات السكنية الجديدة بقرية الدير، حيث استمع لشرح مفصل عن أعمال إنشاء الموقف التى تم الانتهاء منها بنسبة 70 % وتتضمن إنشاء مبنى إدارى يضم مكاتب إدارية وغرف للأمن ودورات مياه ومداخل ومخارج للسيارات وسور حيث يقام الموقف على مساحة تزيد عن 1000 متر ويتسع لأكثر من 20 سيارة ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهر.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضارى بقرية الدير بتكلفة حوالى 6 مليون جنيه، حيث يقام على مساحة 1200 متر ويضم 19 باكية وعدد 8 محلات بالإضافة إلى المبنى الإدارى ودورات المياه ووصلت نسبة التنفيذ للسوق 70 % ومن المتوقع إنهاؤه خلال شهر، وتفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة مطافئ قرية الدير على مساحة 200 متر بتكلفة 3 مليون ونصف، حيث تتسع لـ 2 سيارة مطافى ويضم مبنى الوحدة دور أرضى يضم غرف إدارية ودور اول علوى مجهز كاستراحة، وبلغت نسبة التنفيذ 95% ومن المقرر الانتهاء من أعمال إنشاء الوحدة خلال 15 يوم، وواصل المحافظ جولته بتفقد منازل قرية النجوع حيث تم اعادة تأهيل وانشاء 26 منزل لتوفير مسكن ملائم و حياة كريمة لأهالى القرية.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد حديقة اسنا المطلة على الكورنيش، والتى تم الانتهاء منها لتصبح متنفساً ومتنزهاً للأهالى حيث تم إنشاؤها على مساحة 7 آلاف متر بتكلفة تقدر بنحو 7 مليون جنيه ونصف، حيث تضم الحديقة متنزهات ومسطحات خضراء وممشى واستراحات واماكن انتظار وبرجولات خشبية وأسوار وتفتح الحديقة أبوابها أمام المواطنين مجاناً، حيث رافق المحافظ فى جولته اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، وصباح منصور وعبد الرحيم طايع نواب رئيس مدينة اسنا، والمهندس عبد الرحيم عبد الدايم والمهندس محمد عبد الموجود بجهاز تعمير البحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.