وبحث المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - آخر التطورات في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي اليمني بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم احتياطي البنك المركزى بمبلغ مليار دولار من السعودية، والإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات.



وأشاد مجلس الوزراء اليمني بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، معربا عن تقدير اليمن قيادة وحكومة للسعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم للشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال، مؤكدا أن هذا الدعم خطوة مهمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.