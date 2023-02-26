متحدثة بالمؤتمر الإقليمي الأول للرعاية الاجتماعية: مصر لها دور ريادي فى المنطقة

كتبت : هند المغربي

قالت دكتورة شيرين حسين الأستاذ بجامعة لندن للطب الاستوائى ومؤسس هيئة الشرق الأوسط للشيخوخة الصحية فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الإقليمي الأول الذى انطلق فى القاهره اليوم، إن المؤتمر يعد نقطة تحول للمنطقة العربية فى تعزيز وتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى للفئات الأولى بالرعاية من كل الأعمار والفئات ويعد محفلا قويا لتسليط الضوء على هذة الفئات .

وأكدت شيرين حسين "مصر لها موقف ريادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية فى ملف الرعايه الاجتماعيه وهو مؤشر قوى للعمل خلال الفترة القادمة لتطوير هذه السياسات لدعم الفئات الأولى بالرعايه فى إطار أهداف التنميه المستدامة.

وأضافت المؤتمر يقدم محفل قوى لتبادل الخبرات العالميه لبلورتها للتماشى مع المنطقه العربيه والوصول لاقصى استفادة منها للمنطقة لافته إلى أن أهم مايميز المنطقه العربيه القوى البشريه لذا سيسلط المؤتمر الضوء على كيفيه توجيه القوى والاستفادة منها لمصلحة الدول بالاضافه إلى دور الحكومات فى وضع خطوات تنفيذية و تدريب وتأهيل الفئات المستحقة.

وانطلق اليوم المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي" بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ودكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وجيرمى هوبكنز ممثل يونيسف فى مصر ووزيرى شئون المجالس النيابية والتربية والتعليم فى مصر ووزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان وعدد من الخبراء بالمنظمات الدولية.