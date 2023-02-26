"لو ناوى تتأهل".. تعرف على أماكن فحص ورعاية المقبلين على الزواج ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أنهت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، استعدادها لبدء فعاليات المبادرة الرئاسية "ل فحص ما قبل الزواج "، والتي تنفذها المديرية بالتعاون مع جامعة بني سويف، اعتباراً من اليوم الأحد، وتستهدف جميع المواطنين المُقبلين علي الزواج، بهدف الكشف والاطمئنان على سلامتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن المبادرة تشمل فحص الأمراض المعدية "الفيروسات الكبدية "A.B"، والإيدز"، والأمراض الوراثية "ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية" للحالات الإيجابية، والأمراض غير السارية"، ونسبة ارتفاع السكر في الدم، السمنة، الضغط "،بجانب فحوصات آخرى منها : فصيلة الدم وعامل ريزوس وقياس نسبة الهيموجلوبيند.

من جانبه أضاف وكيل وزارة الصحة،أن تم تخصيص 8 مراكز لإجراء الفحص على مستوى المحافظة، والتي تشمل(رعاية الطفل ببني سويف، الوحدة الصحية بباروط ، المركز الطبى بيا، المركز الطبي بناصر، وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى ،وحدة المماليك الصحية بإهناسيا، الوحدة الصحية بيدهل سمسطا، رعاية طفل الفشن)، موضحاً أن المبادرة تقدم أيضاً المشورة الطبية والعلاجية والنفسية بمعرفة الفريق الطبي، بجانب تحويل الحالات الإيجابي للأنيميا المنجلية والثلاسيميا لعيادة أمراض الدم بمستشفي جامعة بني سويف وذلك يوم السبت من كل أسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً.