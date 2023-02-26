اليوم السابع
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كيف تستخرج اشتراك ركوب القطار الكهربائى الخفيف بتخفيض 50%؟

الأحد، 26 فبراير 2023 01:00 ص
كيف تستخرج اشتراك ركوب القطار الكهربائى الخفيف بتخفيض 50%؟ القطار الكهربائى الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT ، من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم. 
 
أسعار تذاكر الركوب:
 
• 10 جنيهات للركوب حتى 3 محطات.
• 15 جنيه للركوب حتى 7 محطات .
• 20 جنيه للركوب حتى أكثر من 7 محطات.
 
أسعار الاشتراك الشهرى:
 
• 300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .
• 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .
• 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.
 
• زمن التقاطر، قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة  ويتم تكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).
• طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب لمحطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت.
 
 

القطار الكهربائي

اشتراكات القطار الكهربائي

القطار الخفيف

قطار العاصمة



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