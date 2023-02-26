كيف اهتمت محافظة الفيوم بصحة المواطنين خلال شهر يناير؟.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه تم خلال شهر يناير الماضي، تنفيذ 112 ندوة توعوية خلال القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة، وتنظيم 32 ندوة بالتعاون مع مؤسسة بدران الخيرية، و500 ندوة على مستوى الإدارات الصحية حول الأمراض المنقولة بالدم، وأمراض سوء التغذية، والتغذية السليمة، وأضرار التدخين، والتدخين السلبي، وأضرار البلاستيك والهواتف الذكية والعقاقير الطبية، إضافة إلى ندوة حول الفيروس المخلوي التنفسي بأحد مراكز الفئات الخاصة بمركز أبشواي، كما تم الانتهاء من المؤشرات القومية للمستشفيات عن شهر ديسمبر، وتطوير وتعديل المدخل الخلفي لمديرية الصحية وعمل رام وسلالم للتسهيل على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين والمواطنين المترددين على المديرية.

وقامت إدارة العلاج الحر بالمرور الميداني على عدد 150 منشأة طبية، وتنفيذ 22 قرار غلق إداري، وتحرير 3 محاضر نيابة عامة، إضافة إلى مشاركتها في الحملات المشتركة مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، والإدارة الهندسية بمجلس المدينة، كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور الميداني على 236 منشأة غذائية، وتحرير 228 محضر جنحة، واستصدار 767 شهادة صحية، كما قامت بإعدام 675 كيلو خضراوات وفاكهة، و131 لتر مشروبات وعصائر منتهية الصلاحية، والتوصية بغلق 22 منشأة لعدم وجود تراخيص أو عدم توفر الاشتراطات الصحية بها.

وأضاف جمال الدين، أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية قد قامت خلال شهر يناير بتقديم مساعدات مالية وعينية لعدد 900 مريض غسيل كلوى, و100 مريض من مرضى الجذام، وتقديم إعانات دورية لعدد 47 مريض درن رئوي، وعمل أبحاث اجتماعية لعدد 190 مريض غسيل كلوي, و90 مريض درن رئوي، و120 مريض من المترددين على المستشفيات، فضلاً عن تنظيم 450 ندوة توعوية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن إدارة الأسنان قد قامت بتوقيع الكشف الطبي على 17100 مريضاً بالمستشفيات، و18200 مريضاً بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما قامت إدارة التمريض بتدريب عدد 50 ممرضة بوحدات الكلى والحضّانات بالمستشفيات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وقام القومسيون الطبي "المجلس الطبي العام" بتوقيع الكشف على 2097 من السائقين، و1381 من مستفيدي معاش كرامة، و450 من طالبي كارت الإعاقة، وفي إدارة الأمراض المتوطنة تم فحص 14971 مواطن بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ضد مرض البلهارسيا.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بجهود إدارة الصحة والسلامة المهنية، قامت بحملات على أماكن بيع أقراص الغلة بمركزي اطسا وطامية، وضبط 825 قرص بمركز اطسا، وتنفيذ 3 حملات بمركز طامية، وتنظيم محاضرة عن السلامة فى المنشآت الصحية للعاملين بمديرية الصحة ومستشفيي الصدر والتأمين الصحي، وكذلك فرع هيئة الإسعاف.