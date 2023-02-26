اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تسجل 10055 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 26 فبراير 2023 12:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 10055 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوريا الجنوبية
كتب محمد جمال

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10055إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و489 ألفا و666 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
 
وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 11 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و940 وفاة.

يذكرأن، أقرت الحكومة الكورية الجنوبية رفع إلزامية اختبار "بي سي آر" على القادمين من الصين بدءا من الأول من مارس المقبل، مشيرة إلى أنها سترفع القيود على هبوط الطائرات القادمة من الصين في مطار إنتشيون الدولي فقط في نفس اليوم.

وأوضح مدير التنسيق الثاني لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها الكوري الجنوبي كيم سيونغ-هو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الأربعاء - أن السبب في اتخاذ هذا القرار يعود إلى تراجع نسبة المصابين بفيروس كورونا بين القادمين من الصين إلى 0.6% (الأسبوع الثالث من فبراير) مع الوضع المستقر في حالة تفشي كوفيد-19 في البلاد، مما جعل الحكومة الكورية الجنوبية ترى إمكانية تخفيف إجراءات الحجر الصحي بصورة إضافية.

وقال كيم "إن إلزامية الفحص المسبق قبل الدخول وإدخال شفرة الاستجابة السريعة ستكونان ساريتي المفعول حتى العاشر من مارس المقبل على أن يتم رفعهما لاحقا بعد تقييم نتائج رفع القيود الصحية الأخرى".

وأشارت الحكومة الكورية الجنوبية إلى أنه تم زيادة الرحلات الجوية من 62 رحلة أسبوعيا من الصين إلى 80 رحلة حتى نهاية الشهر الجاري و100 رحلة ابتداء من مارس المقبل.

وكانت كوريا الجنوبية قد استأنفت إصدار تأشيرة الدخول قصيرة المدى للصينيين ابتداء من 11 فبراير الجاري بعد أن علقته منذ الثاني من يناير الماضي، باعتبار أن الوضع أصبح مستقرا في حالات تفشي فيروس كورونا في الصين، فرفعت الصين أيضا القيود على إصدار تأشيرة الدخول قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين ابتداء من 18 فبراير الجاري.

 


كوريا الجنوبية

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