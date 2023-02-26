كوبا تفشل في السيطرة على حرائق غابات ضخمة اندلعت منذ أسبوعين.. فيديو

فاطمة شوقى

أكدت سلطات كوبا، أن حرائق الغابات التي اندلعت قبل أسبوعين لم تتم السيطرة عليه بعد، ولا تزال تمثل قلقا رغم عدم الإبلاغ عن حالات وفاة حتى الآن، مشيرة إلى أن النيران تقدمت بالفعل على مساحة تزيد عن 1300 هكتار ، وقضت على أشجار الصنوبر بشكل كامل.

وقدمت السلطات الكوبية دعم بطائرات (M-18) - التابعة للشركة الوطنية للخدمات الجوية - التي انضمت إلى ما يقرب من 400 من أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة والإطفاء والمزارعين الذين شاركوا منذ يوم السبت الماضي ، في محاولة لاخماد النيران ، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل 18 شخصا للمستشفيات وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفيات، مشيرة إلى أن النيران تقدمت بسرعة في بعض المناطق، خاصة ، لوما دي لا مينسورا ، ومنطقة منسورا-بيلوتو المحمية ، وفي منطقة من سانتياجو دي كوبا ، وفقًا لوزارة الداخلية (مينينت) بكوبا، فتمتد هذه المنطقة لأكثر من 8480 هكتارًا وتعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في البلاد حيث تكثر أنواع النباتات والحيوانات المستوطنة ، وهناك قلقا كبيرا على حيوان اللاما.

وشهدت كوبا منذ بداية العام الجارى ، 2023، سلسلة من الحرائق ، فقد تم الإبلاغ عن حريق آخر في الغابات أدى إلى أضرار جسيمة لأكثر من 1000 هكتار من الغابات في بلدية مايارى، وأيضا المناطق الجبلية.

وأصدرت السلطات الكوبية تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر يفيد بوجود أكثر من 80 حريقًا في الغابات في جميع أنحاء البلاد في شهر يناير فقط ، وهذا يتزامن هذا مع بداية موسم الجفاف في الجزيرة - الذي يمتد من 1 يناير إلى 31 مايو.