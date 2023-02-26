كفر الشيخ تحتفل بذكرى ميلاد العالم أحمد زويل بقصر ثقافة مدينة دسوق.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد قصر ثقافة سوق، الاحتفالية بالذكرى الـ77 لميلاد العالم أحمد زويل ، بحضور اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة چاكلين بشرى مدير فرع ثقافة كفرالشيخ، للاحتفال بذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، بمسرح قصر ثقافة دسوق.

وبدأ الحفل بمعرض الفنون التشكيلية لفناني دسوق" الفنان مجدى الشربيبى، والفنان ابراهيم رياض، والفنان مدحت الحامولى، والفنان محمد فايد، والفنان محمد بركات، والفنان محمد ناصر، والفنان موسى القط" بعرض لوحات فنية معبرة.

وألقت الدكتورة جاكلين بشرى مدير عام الثقافة، كلمة الحفل ثم فقرة شعرية لنادية مهران وكلمة للفنان مجدى الشربينى عن صداقته بالعالم الجليل أحمد زويل، ثم كلمة رئيس المدينة نقل خلالها تحيات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، معبرا عن سعادته أن يكون اليوم للاحتفال بالذكرى ميلاد العالم الجليل أحمد زويل.

وشهد الاحتفال تكريم بعض رموز الثقافة والإعلام بمدينة دسوق، وعدد من الفقرات المتنوعة عن رحلة وزيل نحو العالمية، وحياته، وأعقبها فقرة لفريق غنوه باند.

يذكر أن الدكتور أحمد زويل، كيميائي وعالم مصري حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999، ولد أحمد حسن زويل عام 1946 بمدينة دمنهور، ثم انتقل مع أسرته رضيعا إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ حيث نشأ وتلقى تعليمه، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منحة علمية وحصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأمريكية في علوم الليزر.

المناصب التي تقلدها - عمل باحثاً في جامعة كاليفورنيا (1974 ـ 1976) ثم انتقل للعمل بجامعة "كالتك"، وهي من أكبر الجامعات العلمية فى أمريكا، وتدرج فى المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة "كالتك" إلى أن أصبح أستاذ كرسي علم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في أمريكا خلفاً للعالم الأمريكي "لينوس باولنج" الذي حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكمياء والثانية في السلام.

- نشر أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة Science ومجلة Nature.

- عمل أستاذاً زائراً متميزاً في أكثر من 10 جامعات بالعالم إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حصل الدكتور أحمد زويل على العديد من الأوسمة والنياشين والجوائز العالمية لأبحاثه الرائدة في علوم الليزر وعلم "الفيمتو" الذي حاز بسببه على 31 جائزة دولية منها: اهما

• وضع اسمه في قائمة الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية .

• كرمته مصر حيث حصل على عدة جوائز مصرية منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس حسني مبارك عام 1995، وقلادة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري، وأطلق اسمه على بعض الشوارع و الميادين، كما أصدرت هيئة البريد طابعين بريد باسمه وصورته، وتم إطلاق اسمه على صالون الأوبرا.

• في أبريل 2009، أعلن البيت الأبيض عن اختيار الدكتور أحمد زويل ضمن مجلس مستشاري الرئيس الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا ، والذي يضم 20 عالماً مرموقاً في عدد من المجالات.

وألف الدكتور أحمد زويل، كتاب رحلة عبر الزمن الطريق إلى نوبل وكتاب عصر العلم : وقد تم إصداره في سنة 2005، وتوفي في 2أغسطس2016، وأوصى بأن يتم دفنه بمصر.