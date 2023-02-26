قبول طعن المتهمين في أحداث المغارة وتخفيف الأحكام من المؤبد إلى 15 عاما

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة النقض بقبول طعن 19 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المغارة بسوهاج" شكلا وفي الموضوع بتعديل أحكام المؤبد إلى 15 عاما وتخفيف باقي الأحكام.

كانت محكمة الجنايات قضت بالمؤبد لـ9 آخرين والسجن المشدد 15 عاما لمتهم و10 سنوات لـ3 متهمين و5 سنوات لـ4 متهمين.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.