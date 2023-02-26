قالت "هشترى لك حلويات".. الإعدام لسيدة قتلت طفلة لسرقة حلق ذهب فى سوهاج

كتب ـ كريم صبحى

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذو الفقار، بمعاقبة سيدة ب الإعدام شنقا بتهمة قتل طفلة لسرقة قرطها الذهب.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة المراغة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه باختفاء طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، وتم تشكيل فريق بحث. وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة سيدة ذهبت لمنزل والدة الطفلة لإيجاد فرصة عمل، وأثناء خروجها من المنزل شاهدت الطفلة ترتدى حلق ذهب، فاستدرجتها المتهمة لمنزل مهجور بحجة شراء الحلوى لها، وخنقتها ثم ألقت بحثة فى الترعة بعد سرقة قرطها الذهبى، تم القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتم حبسها واحالتها لمحكمة الجنايات.