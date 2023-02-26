قائد الجيش الثانى: القضاء على الإرهاب كان هدفا استراتيجيا لتحقيق الطموحات

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، أن معدات البناء جاهزة لتنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية فى سيناء، بعد أن تعرضت مصر على وجه العموم وسيناء على وجه الخصوص لهجة إرهابية شرسة تصدت لها القوات المسلحة والشرطة، وبحكم مسرح العمليات كان الجيش الثانى الميدانى مدعوما بكل قوة، لتطهير سيناء من دنس الإرهاب.

أضاف اللواء محمد ربيع، فى كلمته على هامش تفقد الرئيس السيسى معدات البناء المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "رغم ما تحقق على أرض الواقع فى جميع ربوع مصر، وعلى قدر ما شهدناه على فكر الإرهابيين، كان القضاء على الإرهاب كان هدفا استراتيجيا لتحقيق الطموحات".

وأكمل اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى فى حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي: "بعد إلقاء كلمة مصر فى الدورة الرابعة والسبعين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، والتى أوضحتم فيها للعالم أجمع عدم التركيز فقط على الإرهاب والإرهابيين وما يفعلوه وينفذوه من دمار وتخريب للشعوب والأمم، وغض النظر عن ما يدعم ويمول ويدرب ويمد بالسلاح وتوفير الملذات الآمنة والمنابر الإعلامية، لقد لمسنا مردود كلمة سيادتكم بأنفسنا فى ميادين القتال، وتأثيرها الواضح على نتائج الأعمال للقوات بمسرح العمليات، وحققت تلك النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات المخلصين من أبناء ورجال القوات المسلحة الأوفياء ودماء الشهداء الأبرار، وأصبح كما أعلنتم سيادتكم من عدة أيام، بأن الحرب أصبحت فى ذاكرة التاريخ".