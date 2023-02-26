فنانو 22 دولة شاركوا بالحدث.. متحف مفتوح وتماثيل تزين ممشى الغردقة السياحى

البحر الأحمر - عماد عرفة

بمشاركة فنانين من 20 دولة، زينوا الممشى السياحى بالغردقة وقري جنوب المدينة الغردقة في سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت عام 2018 .

قال محمد حميدة منظم سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت مؤسس أوستراكا للفنون، أن جميع التماثيل المتواجدة بطريق الممشي السياحي والتي أطلق عليها بعد ذلك المتحف المفتوح، شارك فى نحتها 29 فنانا من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

وأضاف منظم سيمبوزيوم مصر الدولى، أن التماثيل من الصخر وبعض المعادن وغيرها، كما أنها تمثل مختلف المدارس الفنية وأصبحت متحفا مفتوحا لطريق الممشى السياحى بالغردقة.

يذكر أن الفنانين المشاركين في نحت تلك التماثيل من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا



احد أعمال النحت



أعمال المتحف المفتوح بالغردقة



أعمال بالحديد



أعمال سمبوزيوم مصر الدولى فى عام 2018



أفكار تماثيل مختلفة



تم تصميمها على يد 22 نحات عالمي



تماثيل الممشى السياحي بالغردقة



تماثيل مختلفة غفي طريق القرى السياحية



تمثال من أعمال النحت وضع بطريق القرى



جانب من الأعمال بالممشي السياحي بالغردقة



جانب من التماثيل