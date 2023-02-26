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فنانو 22 دولة شاركوا بالحدث.. متحف مفتوح وتماثيل تزين ممشى الغردقة السياحى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:00 ص
فنانو 22 دولة شاركوا بالحدث.. متحف مفتوح وتماثيل تزين ممشى الغردقة السياحى جانب من الأعمال بالممشي السياحي بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بمشاركة فنانين من 20 دولة، زينوا الممشى السياحى بالغردقة وقري جنوب المدينة الغردقة في سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت عام 2018 .

قال محمد حميدة منظم سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت مؤسس أوستراكا للفنون، أن جميع التماثيل المتواجدة بطريق الممشي السياحي والتي أطلق عليها بعد ذلك المتحف المفتوح، شارك فى نحتها 29 فنانا من الصف الأول من عباقرة وعظماء النحت بالعالم من 22 دولة أجنبية بالإضافة إلى 8 فنانين من مصر.

وأضاف منظم سيمبوزيوم مصر الدولى، أن التماثيل من الصخر وبعض المعادن وغيرها، كما أنها تمثل مختلف المدارس الفنية وأصبحت متحفا مفتوحا لطريق الممشى السياحى بالغردقة.

يذكر أن الفنانين المشاركين في نحت تلك التماثيل من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والعراق وألبانيا ورومانيا وبلجيكا وأسبانيا وصربيا ونيوزلندا وسلوفانيا وكوستاريكا وكوبا واليابان وروسيا وتايوان وكوسوفو وتركيا وجورجيا ومقدونيا وأوكرانيا

احد أعمال النحت
احد أعمال النحت

 

أعمال المتحف المفتوح بالغردقة
أعمال المتحف المفتوح بالغردقة

 

أعمال بالحديد
أعمال بالحديد

 

أعمال سمبوزيوم مصر الدولى فى عام 2018
أعمال سمبوزيوم مصر الدولى فى عام 2018

 

أفكار تماثيل مختلفة
أفكار تماثيل مختلفة

 

تم تصميمها على يد 22 نحات عالمي
تم تصميمها على يد 22 نحات عالمي

 

تماثيل الممشى السياحي بالغردقة
تماثيل الممشى السياحي بالغردقة

 

تماثيل مختلفة غفي طريق القرى السياحية
تماثيل مختلفة غفي طريق القرى السياحية

 

تمثال من أعمال النحت وضع بطريق القرى
تمثال من أعمال النحت وضع بطريق القرى

 

جانب من الأعمال بالممشي السياحي بالغردقة
جانب من الأعمال بالممشي السياحي بالغردقة

 

جانب من التماثيل
جانب من التماثيل

 

وضعت الأعمال على المناطق السياحية بالممشي السياحي
وضعت الأعمال على المناطق السياحية بالممشي السياحي

 

 


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