فحص 1775 مواطن بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة في دمياط ، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، في إطار فاعليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

وانطلقت القافلة، داخل إحدى القري التابعة لمركز فارسكور والتي تمكنت من فحص 1775 مواطن تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم بالمجان، حيث تأتى القافلة فى ختام خطة شهر فبراير تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، أن القافلة قدمت خدماتها لأكثر من 1775 مواطن، وتضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية وصرف الأدوية لكافة المواطنين بالمجان.

وأضاف، تم تحويل 35 مواطن لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاكثر من 31 مواطن، مشيرا إلي أنه تم فحص 21 حالة بالأشعة و56 حالة أخرى عن طريق السونار، وإجراء 458 تحليل معملي.