اليوم السابع
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فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شخص عثر على جثته في مصرف مائي بكرداسة

الأحد، 26 فبراير 2023 02:06 م
فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شخص عثر على جثته في مصرف مائي بكرداسة العثور على جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بمصرف ماء في كرداسة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شخص ملقاة بمصرف مائي، يرتدي كافة ملابسه  ولم يتم العثور بحوزته على اي متعلقات تشير لهويته.
 
تم نقل الجثة إلى المشرحة،  ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوياه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

العثور على جثة

مركز كرداسة

امن الجيزة

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