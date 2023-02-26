اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 12:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عمومية المحكمة الدستورية توجه الشكر للرئيس السيسي لتكريم الراحل سعيد مرعى

الأحد، 26 فبراير 2023 12:16 م
عمومية المحكمة الدستورية توجه الشكر للرئيس السيسي لتكريم الراحل سعيد مرعى المستشار الراحل سعيد مرعى عمرو- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، توجيه خالص شكرها، وعظيم امتنانها، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكرمه بمنح اسم المستشار الراحل سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك تتويجًا لرحلة عطاء قضاها الفقيد الراحل بين جنبات المحكمة الدستورية العليا، قاربت الأربعين عامًا، كان فيها نموذجًا للقاضى الدستورى الذى يعلى من قدر حقوق وحريات المواطنين، أعمالا لمبدأ سيادة القانون، ويحفظ سلامة الوطن ومقدراته.

 

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى لها.


الراحل سعيد مرعى عمرو

المستشار الراحل سعيد مرعى

المحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية

أخبار المحاكم

محكمة

الرئيس عبد الفتاح السيسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة