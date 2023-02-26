ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر ببيلا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، وبدون إشراف بيطرى، وتم تحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة، و المجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور محمدالمهدى، مدير ادارة بيلا بالاشتراك مع الادارة الصحية ببيلا، وتشكلت اللجنة برئاسة دكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كل من دكتور محروس رمضان حمد، طبيب التفتيش بإدارة المجازر، والدكتور رامى سلامة، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة بيلا، وهانى عبد القادر مفتش أول الاغذية ببيلا.