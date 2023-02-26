ضبط طن أرز داخل مخزن لحجبه عن المواطنين لزيادة السعر فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، التحفظ علي طن أرز قبل بيع الكيلو ناقص الوزن ورفع سعره عن السعر المحدد له داخل مخزن بقصد التربح منه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بتهمة الغش والتدليس ورفع سعر سلعة غذائية.

البداية عندما تلقت االاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص، لحيازته سلعة غذائيه "ارز" ناقص الوزن للكيلو ورفع سعره بقصد التربح منه.

وعلي الفور، تم مداهمة المخزن والقي القبض على مالكة وبتفتيشه عثر علي كمية من الارز ناقص الوزن عبارة عن 50 بالتة أرز زنة البالتة 20 كجم بإجمالي واحد طن أرز، وقيامه بطمس تاريخ الصلاحية بغرض الغش التجاري مما يؤدى للإضرار بالسلع الاستراتيجية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

علي صعيد آخر ، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " إ.ش.ذ" سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، والزمتة بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة الاوراق المزوره المضبوطه وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسمائة جنيها للمحامي المنتدب، وذلك في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، بأن المتهم " ا.ش.ذ" سائق، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين حسني النية في التزوير في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والحكم الصادر في القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العامرية ثان ، وقام بالادلاء والتوقيع أمام الموظفين العموميين، بانتحال اسم " م.ص.ع" مقاول ، وبالفحص عن تحقيق شخصيتة وردد اسمه بطريقة متباينة وبمناقشتة أقر بأنه قام بالادلاء باسم الشخص الآخر علي خلاف الحقيقة في القضية المشار إليها وتبين أن المتهم سبق اتهامه في العديد من القضايا ،وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة تبين أنه ارتكب الواقعة للهروب من قضية الشروع في سرقة، وأنه انتحال اسم " م.ص.ع" مقاول أضرارا به وانتقاما منه لتسببه في ضبطه علي ذمة القضية رقم 19035 لسنة 2022 جنح العامرية ثان ،وامرت النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.