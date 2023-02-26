ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر التسوق الإلكتروني

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول من قِبل قائد دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه وسؤاله أقر بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هاتف محمول ولدى التقابل معه بدائرة القسم حاول مغافلته بتبديل الهاتف بآخر مزيف "ماكيت"، وأضاف بأنه قام بالإتفاق مع أحد أصدقائه لتصوير الواقعة لشكه فى أمر المتهم، ولدى اكتشاف الأخير ذلك، فر هارباً خشية افتضاح أمره.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس ، وعقب الاتفاق واستلام المبلغ المالى من ضحاياه يقوم بمغافلتهم وتبديل الهاتف بآخر "ماكيت"، إلا أنه إكتشف قيام صديق المجنى عليه فى الواقعة محل الشكوى بتصويره .. فلاذ بالفرار دون الاستيلاء على المبلغ المالى.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالشروع فى النصب عليه.