صحيفة إيطالية: 2023 عام السياحة لمصر.. والقاهرة المقصد المفضل للسائحين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إن عام 2023 يعتبر عام السياحة لمصر، وقالت في تقرير لها إن مصر تحتل مع عودة نظام السفر عام 2023 الى طبيعته المعتادة بلا قيود مركز الصدارة بين اختيارات المسافرين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المتحف المصرى الكبير الذى سيفتتح قريبا ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ امون، يعتبر أنه من بين افضل ٢٣ مقصدًا سياحيًا في العالم هذا العام ، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من ان اكتشاف مقبرة توت يعود الى ٤ نوفمبر ١٩٢٢ فان مصر تعتزم الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على اكتشافه هذا العام بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير الجديد الذى يوجد في الجيزة أمام الأهرامات وسيكون أكبر متحف آثار في العالم وسيحتوى على اكثر من مائة الف قطعة أثرية.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط ، ولكن أيضا هناك العاصمة الادارية الجديدة التي تعتبر تحت الإنشاء في شرقى القاهرة وستكون مركزا للحكومة وتتباهى باطلالة أعلى برج في افريقيا ومنتزه جرين ريفر بطول ٣٥ كيلومترًا وصمم على شكل نهر النيل.

وأشارت إلى أن هناك أسباب كثيرة لزيارة مصر حتى ان شركة Bloom Consulting الاستشارية الإسبانية قالت ان مصر هى الدولة الافريقية الاكثر جذبًا للسائحين وفقا لما جاء في تقرير التصنيف السياحي للبلدان عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ .

وحققت عائدات السياحة في مصر خلال الربع الاول من السنة المالية الجارية زيادة بنسبة ٤٣,٥٪؜ وسجلت حوالى ٤,١ مليار دولار في الفترة من يوليو الى سبتمبر مقارنة بمبلغ ٢,٨ مليار دولار في العام الماضي وذكر بيان للبنك المركزى المصرى ان عددٍ السائحين القادمين زاد بنسبة ٥٢,٢٪؜ وسجل حوالى ٣,٤ ملايين شخص.

وتنطوى الاجراءات والسياسات التى تنتهجها مصر حاليا على إصدار حزمة مالية بقيمة ٦٧ مليار جنيه من أجل الحماية الاجتماعية واصدار شهادات توفير بفوائد تصل الى ١٧,٢٥٪؜ وبرنامج عروض الحكومة في البورصة ومرونة أسعار صرف العملة ودعم الناتج المحلى وزيادة الصادرات وتحقيق احتياطي نقدي بقيمة ٦٠ مليار دولار.