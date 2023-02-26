شمس ساطعة وسماء صافية.. طقس مستقر اليوم فى دمياط (صور)

دمياط - هيثم مراد

تشهد محافظة دمياط اليوم طقسا مستقر، وذلك عقب انتهاء موجة الطقس السئ التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ويسود طقس معتدل مشمس نهارا، بارد ليلا في كافة أنحاء محافظة دمياط، مع هدوء في سرعة الرياح، وكذلك انخفاض منسوب مياه نهر النيل، فضلا عن ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة ببعض مدن وقرى محافظة دمياط.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع أية احداث تطرأ نتيجة تغييرات في حالة الطقس، ومتابعة الموقف اولا بأول والاستعداد بشكل قوي حال حدوث أي تغييرات في حالة الطقس داخل المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار حال تساقط امطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري، فضلا عن تخصيص ارقام لتلقي شكاوى المواطنين.

وعلى جانب آخر أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي، وشهدت الميناء اليوم تداول الحاويات وسفن البضائع مع استمرار انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة تغييرات الكثير المتوقعة.

كما شهدت مدينة رأس البر اليوم إقبالا متوسطا من قبل الأهالى تزامنا مع استقرار حالة الطقس التي تشهدها دمياط، والتي من المتوقع أن تسود لبضع ايام حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.