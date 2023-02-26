"سنابل الخير" تزين غيطان الشرقية.. زراعة 380 ألف فدان من القمح هذا العام

تحتل زراعة القمح، المركز الأول فى المحاصيل الحقلية بمحافظة الشرقية.

وقال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية، إن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 380 ألف فدان، وذلك بنظام الزراعة العادية والمصاطب والسطارة من إجمالى المساحة المستهدف زراعته هذا العام 443 ألف فدان، مشيرا إلى زراعة 4 أصناف بالشرقية "مصر3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14".

ونوه، أن محصول القمح حاليا فى مرحلة امتلاء السنابل، التى تبدأ من العود وهي مرحلة هامة، تستوجب من المهندسين بالمديرية الرعاية الكاملة، حرصا على عدم تدهور المحصول وإصابته بأى أمراض، وتحرص المديرية يوميا على إرسال مهندسين من خلال لجان من الإرشاد الزراعى والمكافحة لفحص المحصول على مستوى المحافظة.

وكانت وزارة الزراعة استعدت بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار التقاوى.



سنابل القمح تزين غيطان الشرقية (1)



سنابل القمح تزين غيطان الشرقية (2)



سنابل القمح تزين غيطان الشرقية (3)



قمح الشرقية (1)



قمح الشرقية (2)