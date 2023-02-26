سكرتير عام كفر الشيخ يناقش المشروعات المتعثرة بالقطاعات الخدمية

واستعرض اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المشروعات المتعثرة في 6 قطاعات: الصحة، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والابنية التعليمية، وشركة مياه الشرب، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وناقش أسباب التعثر، ووضع حلول نهائية لاستكمال تلك المشروعات، والتي شملت مشروعات الصرف الصحي بالقرى وغيرها.

وأكد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالبدء فورا في استكمال تلك المشروعات عقب وضع الحلول لها.