اليوم السابع
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سكرتير عام كفر الشيخ يناقش المشروعات المتعثرة بالقطاعات الخدمية

الأحد، 26 فبراير 2023 08:13 م
سكرتير عام كفر الشيخ يناقش المشروعات المتعثرة بالقطاعات الخدمية جانب من الاجتماع
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ناقش اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، خلال لقائه بوكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات المتعثرة في كافة القطاعات الخدمية بمدن ومراكز المحافظة.

 واستعرض اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المشروعات المتعثرة في 6 قطاعات: الصحة، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والابنية التعليمية، وشركة مياه الشرب، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وناقش أسباب التعثر، ووضع حلول نهائية لاستكمال تلك المشروعات، والتي شملت مشروعات الصرف الصحي بالقرى وغيرها.

وأكد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالبدء فورا في استكمال تلك المشروعات عقب وضع الحلول لها.

 

 

 


كفر الشيخ

المشروعات المتعثرة بكفر الشيخ

القطاعات الخدمية

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