سقوط عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة قبل ترويجه الحشيش في إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل متورط في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجه بين عملائه في إمبابة، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر.

سقط المتهم في كمين أعد له بمنطقة إمبابة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتردد عاطل على عدة مناطق في إمبابة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، وعقب إعداد كمين له، تم القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمخدر، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.