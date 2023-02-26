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رمضان جانا.. أصحاب المحلات بالأقصر يبدأون عرض فوانيس شهر رمضان المبارك (صور)

الأحد، 26 فبراير 2023 01:00 ص
رمضان جانا.. أصحاب المحلات بالأقصر يبدأون عرض فوانيس شهر رمضان المبارك (صور) فوانيس رمضان فى شوارع الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق أصحاب المحلات فى مختلف أرجاء محافظة الأقصر، فى عرض أشكال وأصناف "فانوس رمضان" أمام الجمهور، وذلك قبيل أسابيع قليلة من بدء الشهر الكريم، حيث يتم عرض الأنواع المختلفة من الفوانيس التى يتم جلبها من تجار الجملة من حول مصر، أمام الأهالي في كافة مدن المحافظة، والتى تنتشر بكثافة خلال الفترة المقبلة قبل قدوم الشهر الكريم.

ومن جانبه يقول الحاج حمودة كتانة صاحب محل لبيع الفوانيس بالأقصر، أنه تم البدء داخل عدد من المحلات التجارية بالأقصر، في بيع الفوانيس المختلفة بالأقصر خلال تلك الأيام، عبر وضع الفوانيس فى العرض لجذب المواطنين على شراء أهم أشكال البهجة بالشهر الكريم الذي ينتظره الجميع خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن فانوس رمضان له طبيعة وحب خاص فى قلوب الأطفال والكبير ويعتبر من أهم مظاهر قدوم الشهر الكريم.

ويضيف الحاج حمودة كتانة لـ"اليوم السابع"، إن فوانيس شهر رمضان المبارك لهذا العام تبدأ أسعار البلاستيك منها من سعر 35 جنيهاً، حيث تختلف أسعار بيع فوانيس شهر رمضان المبارك؛ وذلك بناءاً على حجم وشكل كل فانوس، حيث تتنوع أحجام الفوانيس ما بين صغير ووسط وكبير، وكذلك تختلف أسعار بيع زينة وأنوار شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الأهالى قبل قدوم شهر رمضان بأيام يتوافدون على المحلات التى تقوم بعرض وبيع فوانيس رمضان، وذلك تعبيراً عن فرحتهم بقرب موعد دخول الشهر الكريم.

ومن الجدير بالذكر أن "فانوس رمضان" له ذكريات مميزة مع المصريين، ولظهور الفانوس قصة منذ دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب، وكان ذلك فى يوم الخامس من رمضان عام 358 هجريا، حيث خرج المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا، وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة وذلك لإضاءة الطريق إليه.

وهكذا بقيت الفوانيس تضئ الشوارع حتى آخر شهر رمضان لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة ويتحول الفانوس رمزا للفرحة وتقليدا محببا في شهر رمضان، وانتقلت فكرة الفانوس المصري إلى أغلب الدول العربية وأصبح جزءا من تقاليد شهر رمضان، لاسيما في دمشق وحلب والقدس وغزة وغيرها، وتعد مدينة القاهرة من أهم المدن الإسلامية التي تزدهر فيها هذه الصناعة، وهناك مناطق معينة مثل منطقة تحت الربع القريبة من حي الأزهر، والغورية، ومنطقة بركة الفيل بالسيدة زينب من أهم المناطق التى تخصصت فى صناعة الفوانيس.

الاقبال-على-شراء-فوانيس-رمضان-بالأقصر
الاقبال-على-شراء-فوانيس-رمضان-بالأقصر

 

بدء-بيع-فوانيس-رمضان-بالأقصر
بدء-بيع-فوانيس-رمضان-بالأقصر

 

بدء-توفير-كميات-فوانيس-شهر-رمضان
بدء-توفير-كميات-فوانيس-شهر-رمضان

 

جانب-من-ظهور-فوانيس-شهر-رمضان-بالاقصر
جانب-من-ظهور-فوانيس-شهر-رمضان-بالاقصر

 

جانب-من-عرض-فوانيس-شهر-رمضان
جانب-من-عرض-فوانيس-شهر-رمضان

 

فوانيس-رمضان-على-كل-شكل-ولون-بالأقصر
فوانيس-رمضان-على-كل-شكل-ولون-بالأقصر

 

كميات-الفوانيس-تظهر-فى-المحلات-بالأقصر
كميات-الفوانيس-تظهر-فى-المحلات-بالأقصر

 


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