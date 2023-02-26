رسائل الرئيس السيسي على هامش تفقده اصطفاف معدات تنمية سيناء.. إنفوجراف

رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات فى سيناء، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا فى ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللى حصلت، كتير، اللى اتخطف قريبه واللى اتحرقت له معدات وحذر من عدم استكمال المشروعات". أضاف الرئيس السيسى، أن الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط، متابعا: "بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا والإرهاب اللى كان موجود وكان يعيق حياة الناس، لأن لو مفيش أمان، الناس مش هتعرف تعيش حتى لو عايشه، والحمد لله اللى تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".



رسائل الرئيس السيسى



رسائل الرئيس

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التنمية في سيناء، قائلا: "ليا مطلب للشركات اللى شغالة في ملف التنمية في سيناء.. سيناء مساحتها 60 ألف كليو متر.. وإحنا في مصر عايشين تقريبا على 60 ألف كيلو تقريبا".

وأضاف الرئيس السيسي: "وده مهم أوي لأهالينا في سيناء.. مصر كلها 60 ألف كليو تقريبا ونحاول نزودها 12 % بالمدن الجديدة.. وسيناء لوحدها 60 ألف كيلو تقريبا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تنفذ مشروعات للتنمية والتعمير في سيناء بسبب ارتفاع التكلفة، قائلا: "سيناء مساحتها 60 ألف كيلو متر.. وبنتكلم عن حجم التكلفة لتنفيذ شبكات الطرق ومحطات الكهرباء.. وكل الكلام اللى بنقوله دلوقتي على مسطح 60 ألف كيلو في سيناء".

وأضاف الرئيس السيسي: "التكلفة للتنمية في سيناء عالية وده اللى أعاق التنمية خلال الفترة اللى فاتت.. نشكل للناس اللى بتسمعنا ونشكل فهما ووعيا".

وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الحرب على الإرهاب، قائلا: "هل حرب الإرهاب خلصت؟.. ما لغاية دلوقتي حجمن من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي.. اخرهم قناة السويس.. كلام يعني أن المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوا".

وأضاف الرئيس السيسي: "اتقال اننا بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولي وجمعوا كلامي ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا.. وقالك بتريليون دولار.. الموضوع عاوز تريليون دولار.. هنبيع القناة.. بغض النظر عن ده والأرقام".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك محاولات من أجل عرقلة جهود المصرية، قائلا: "محاولة عرقلة المصريين مستمرة وهتستمر وبالتالي مش هقول الوعى لأنه موجود عند كل قطاعات الشعب المصرى.. ولو الوعى ده مش موجود مكنتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللى بتمر بها مصر بقالها أكثر من سنة دلوقتى.. وبعترف بده ده واقع احنا مش سببه صحيح.. فيه عبء كبير فى كل أسرة كل مواطن مصرى نتيجة التكلفة العالية بنعيش بيها".

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تكلفة تنمية سيناء خلال السنوات الماضية 40 – 50 مليار جنيه، معلقا: "حبيت أقولكم اللى انتوا عملتوه السنين اللى فاتت كان ممكن ميتعملش ويتأجل.. الرقم اللى اتكلف في سيناء من 40 إلى 50 مليار دولار، لو بيتعمل دلوقتى هيتكلف ضعف الرقم ده، والوقت اللى محتاجينه للتنفيذ هيتضاعف".