رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة: تحرير 3 رهائن اختطفوا من قبل جماعة مسلحة

وقال "ماراب" في بيان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن "الأمر استغرق منا وقتا طويلا لكن تم إطلاق سراح الرهائن الثلاثة الآخرين".

وأضاف رئيس الحكومة في البلاد أنه لم يتم دفع أي مبالغ مالية مقابل إطلاق سراح الرهائن ، وأكد أن أفراد الشرطة قاموا بـ "عمليات سرية" لتحرير المختطفين.

وكان الشخص النيوزيلندي الذي يعمل في جامعة أسترالية وكذلك المرشدين من بابوا غينيا الجديدة قد تم اختطافهم منذ الأحد الماضي في منطقة نائية من البلاد بها نباتات كثيفة، كما تم اختطاف شخص رابع لكن الشرطة أعلنت الأربعاء الماضي إطلاق سراحه.

يذكر أن الجماعة المسلحة المسئولة عن عملية الاختطاف طالبت فدية قدرها مليون دولار.