رئيس جامعة القاهرة: نشرنا 6 آلاف و765 بحثا دوليا حسب مؤشر Scopus في عام واحد

كتب محمد صبحى

الدكتور الخشت: أطلقنا 36 مشروعا بحثيا بتكلفة إجمالية تصل إلى 80 مليون جنيه خلال عام واحد

الدكتور الخشت: البحوث العلمية للجامعة تركزت على احتياجات بلادنا وعلى رأسها قضايا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والزراعة والزيادة السكانية

الدكتور الخشت: المشروعات شملت إنشاء بصمة من الأحماض النووية والدلتا الجديدة "رئة مصر الجديدة" وحمايتها من التصحر

الدكتور الخشت: استراتيجية البحث العلمي في الجامعة تعمل بالتوازي مع الخطط والمشروعات القومية

الدكتور الخشت: البحوث دورها مواجهة أي تحديات أو عوائق تواجه التنمية

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حجم الدراسات العلمية و المشروعات البحثية التي نفذتها الجامعة خلال عام، مشيرًا إلى أن الجامعة نشرت 6765 دراسة علمية دوليا حسب مؤشر Scopus في عام واحد، ونفذت 25 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة أقامت 11 مشروعًا مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإجمالي 19 مليون و915 ألف و123 جنيه ، بينما تم تنفيذ 10 مشروعات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بتمويل 13 مليون و561 ألف و450 جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الاعتماد الدولي للمعامل بتكلفة 11 مليون و520 الف جنيه، إلى جانب 7 مشروعات بحثية داخل الجامعة بتكلفة تقترب من 3 ملايين جنيه، علاوة على 4 مشروعات دولية بقيمة 30 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن البحوث العلمية للجامعة تركزت علي احتياجات الدولة المصرية وعلي رأسها قضايا المناخ والزراعة والهندسة والتخطيط العمراني ومكافحة التصحر والزيادة السكانية، فضلا عن مشروعات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة، موضحاً أن علماء وباحثين من 12 كلية ومعهدا بالجامعة شاركوا في الأبحاث العلمية المختلفة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن أبرز القضايا التي تناولتها الأبحاث العلمية إنشاء بصمة من الأحماض النووية، واعتماد وتطوير وحدة زرع النخاع المعملية، وتأثير الدلتا الجديدة الرئة الجديدة لمصر وحمايتها من التصحر، وتكنولوجيا الرقمنة، وطرق الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات بحثية حول قضايا تطوير نظام مراسلة فوري وأمن، وتعزيز الاستفادة من تقنية النانو في مجال المكافحة البيولوجية للآفات الحشرية الزراعية، والاختزال الكهروكيميائي، والتخليق الأخضر للجسيمات النانوية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية البحث العلمي في الجامعة تعتمد علي البحث العلمي التطبيقي الذي يساهم في خدمة المجتمع ، ويعمل بالتوازي مع الخطط والمشروعات القومية ومواجهة اي تحديات أو عوائق تواجه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

و من جانبه صرح الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الزيادة غير المسبوقة في النشر الدولي المتميز في المجلات العلمية و في المشروعات البحثية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة في تشجيع البحث العلمي وزيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس وتشجيع المشروعات البحثية في المجالات التي تخدم رؤية التنمية المستدامة.