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رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة إلى الدوحة عصر اليوم فى زيارة عمل

الأحد، 26 فبراير 2023 02:19 م
رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة إلى الدوحة عصر اليوم فى زيارة عمل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التى تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر. 
 
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية. 
 
وتأتي الزيارة في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.
 
كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين. 
 
 
 

زيارة رئيس الوزراء لقطر

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