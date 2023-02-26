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رئيس الوزراء يتوجه لقطر بعد قليل فى زيارة رسمية تستغرق يومين

الأحد، 26 فبراير 2023 02:09 م
رئيس الوزراء يتوجه لقطر بعد قليل فى زيارة رسمية تستغرق يومين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل على رأس وفد رسمي يضم وزراء التخطيط والمالية والصحة والتجارة والصناعة - إلى قطر لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
 
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مباحثات ثنائية مع المسئولين القطريين وجلسة تضم عددا من رجال الأعمال من كلا البلدين.
 
تأتي زيارة رئيس الوزراء لقطر تلبية لدعوة من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري نحو دفع تعزيز وتوطيد العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
 
وستتناول زيارة رئيس الوزراء لقطر بحث تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

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