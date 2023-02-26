رئيس الوزراء: تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بسيناء بتكلفة 15 مليار جنيه

كتب ـ محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة في سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، وأن تغطية مياه الشرب كانت في 2014 تصل إلى 84 %، والآن أصبحت 98 % من خلال شبكة مستقرة موجودة.. والـ 2 % الباقية في التجمعات البدوية المنعزلة ولها أسلوب آخر في تغطية المياه بخلاف الشبكات.

وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "سيناء شهدت تنفيذ محطات التحلية من حيث العدد والحجم.. حيث تم تنفيذ 12 محطة تحلية في سيناء، مثل محطة تحلية مياه البحر بالعريش ومحطات أخري مختلفة، وكل منطقة لها محطة مثل ذهب والشيخ زويد وطابا، مع محطة بحيرة البردويل.