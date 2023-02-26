اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بسيناء بتكلفة 15 مليار جنيه

الأحد، 26 فبراير 2023 10:39 ص
رئيس الوزراء: تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بسيناء بتكلفة 15 مليار جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب ـ محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خططت لإنشاء بنية تحتية متطورة كاملة  في سيناء، لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 52 مشروعا فى قطاع مياه الشرب تجاوزت 15 مليار جنيه، وأن تغطية مياه الشرب كانت في 2014  تصل إلى 84 %، والآن أصبحت 98 % من خلال شبكة مستقرة موجودة.. والـ 2 % الباقية في التجمعات البدوية المنعزلة ولها أسلوب آخر في تغطية المياه بخلاف الشبكات. 
 
وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "سيناء شهدت تنفيذ محطات التحلية من حيث العدد والحجم.. حيث تم تنفيذ 12 محطة تحلية في سيناء، مثل محطة تحلية مياه البحر بالعريش ومحطات أخري مختلفة، وكل منطقة لها محطة مثل ذهب والشيخ زويد وطابا، مع محطة بحيرة البردويل.
 
 

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

سيناء

التنمية في سيناء

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار سيناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة