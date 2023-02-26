اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 26 فبراير 2023 11:00 ص
رئيس الوزراء العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، موقف بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته العاصمة بغداد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأعرب السوداني وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، دعمه لجهود التنمية والتكامل التي تعزز الأمن والاستقرار للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة.

على صعيد متصل، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي القضايا العربية والإقليمية والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين.

 


العراق

فلسطين

الاتحاد البرلماني العربي

مجلس الشورى العماني



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