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رئيس النيابة الإدارية يستقبل عميد كلية الحقوق بجامعة السادات

الأحد، 26 فبراير 2023 12:50 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل عميد كلية الحقوق بجامعة السادات رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل الدكتورة سحر عبد الستار
كتب: محمد أبو ضيف

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استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الدكتورة سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق بجامعة السادات. 
 
وتناول اللقاء، أهمية تكامل الأدوار بين الجامعة كأحد الصروح العلمية البارزة وبين النيابة الإدارية وسائر الجهات والهيئات القضائية، من أجل إعداد كوادر من الخريجين والخريجات مسلحة بالعلم والمعرفة ومؤهلة لأداء رسالة العدالة السامية.
 
وفي ختام اللقاء قامت الدكتورة سحر إمام عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، بإهداء درع الكلية التذكاري للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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