حياة كريمة تغير واقع قرى أبوقرقاص بالمنيا..أبرزها الصرف الصحى والغاز الطبيعى

المنيا - حسن عبد الغفار

عمل لا ينقطع ليل نهار، من أجل إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، فى مراكز محافظة المنيا، من ديرمواس جنوبا إلى العدوة شمالا، صروح ومشروعات عملاقه تزين القرى الأكثر احتياجا، وتوفر لهم الخدمات داخل تلك القرى.

من بين تلك المراكز، مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، والتى تشهد الكثير من المشروعات، منها الغاز الطبيعى، والصرف الصحى والمدارس ومراكز الشباب، والإنارة، وغيرها من المشروعات الخدمية، داخل القرى والتى ظلت حلما للأهالى لسنوات طويلة، حتى تم إطلاق مبادرة حياة كريمة والتى حولت الحلم إلى واقع.

ففى الوحده المحلية لقرية أبو قرقاص البلد، يجرى العديد من المشروعات، فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الصرف الصحى الذى تشهده الوحدة المحليه ومنها مشروع مد خطوط الإنحدار وإنشاء الغرف المنزليه وانشاء محطه الصرف الصحي بقريه ابو قرقاص البلد وقريه منهرى وقريه الكرم وقريه منشأة دعبس وقريه منشأة زعفرانه وقريه السنبلاوين وقرية زعفرانه البلد، أما قطاع مياه الشرب يشهد طفرة كبيرة ومنها مشروع مد خطوط المياه للمناطق المحرومه وتغيير جميع المواسير القديمه بجميع قرى دائره الوحده المحليه وكذلك مشروع مد خطوط الغاز بقريه منشأة زعفرانه وقريه زعفرانه البلد،و أعمال زرع اعمده الاناره للمناطق المحرومه ودهان وعمل فورم لأعمده الاناره القائمه وتغيير اعمده الاناره البارومه بجميع قرى دائره الوحدة.

وقال رجب محمد أحد الأهالى، أن الوحدة المحلية، تشهد الكثير من المشروعات، ليس فقط الصرف والغاز الطبيعى ولكن ايضا مشروعات التعليم ومنها، مشروع إنشاء جناح بمدرسة منشأة دعبس الابتدائيه، مشروع إحلال وتجديد مدرسه منهرى الاعداديه، مشروع تطوير ورفع كفاءه مدرسه منهرى الابتدائيه، مشروع تطوير رفع كفاءه مدرسه الشهيد علاء شحاته بالكرم، مشروع تطوير ورفع كفاءه مدرسه الاتحاد بقريه ابو قرقاص البلد، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقريه الكرم،ومشروع إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقريه منهرى ومشروع إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقريه ابو قرقاص البلد.

أما ابراهيم سيد احد الشباب بالوحدة الوحلية، قال إن من أهم المشروعات هو الإهتمام بالشباب من خلال إنشاء مراكز شباب بالقرى، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية حيث، يجرى تطوير ورفع كفاءه مركز شباب قريه ابو قرقاص البلد ايضا المشروعات الخدمية ومنها مشروع إنشاء مجمع الخدمات بقريه ابو قرقاص البلد، ومشروع انشاء المجمع الزراعي بالجمعيه الزراعيه بقريه ابو قرقاص البلد، ذلك إلى جانب إحلال وتجديد كوبري القلع على ترعه حافظ الشرقيه بقريه ابو قرقاص البلد.

تمتد مبادرة حياة كريمة إلى كل شبر فى المنيا، ومشروعات محطات الصرف واحدة من أهم تلك المشروعات حيث يجرى أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه معصرة ملوي بطاقة تصميمية 800 ل ث وبتكلفة 24 مليون جنيه .

وقال المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، أنه تم تأهيل وتطوير محطات بني مزار - أبوقرقاص _ ديرمواس ، وذلك في وقت قياسي وطبقاً للخطط الزمنية ومخطط تطوير وتأهيل كافة المحطات، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية للمهندسين لرفع كفائتهم، كما أوضح ضرورة تقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة وذلك من خلال التأكيد على تركيب العدادات بكافة الأفرع

يذكر أن عدد المشروعات التى تشملها مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا 3482 مشروع بتكلفة 30 مليار جنيه، وتشمل مبادرة حياة كريمة 5مراكز، هى ديرمواس، ملوى، ابوقرقاص، مغاغة العدوة، وتضم 192قرية و757تابع.



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (1)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (2)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (3)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (4)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (5)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (6)



جانب من مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا (7)