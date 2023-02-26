حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء محطة رفع صحى بقرية نزلة المشارقة فى ببا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.



وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا لـ"اليوم السابع"، أن قرية نزلة المشارقة، تشهد تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي وشبكات أرضية، لتخدم القرية وتوابعها، وذلك ضمن العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف مدحت صلاح أنه تم إنشاء 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء"، وتشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة اجتماعية، مكتب تموين، شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.











