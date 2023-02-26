حرائق الغابات تشتعل فى شتاء اليونان.. والإطفاء: سيطرنا على 96 حريق

وكالات

أعلنت قوات الإطفاء اليونانية أنها قامت في العطلة الأسبوعية بـ96 عملية لإطفاء حرائق في الغابات والأحراش، في أوج فصل الشتاء.

وتابعت أن الحرائق لم تسفر عن وقوع أضرار بشرية حتى الآن.

وذكر خبراء الطقس أن أسباب الحرائق تمثلت في الإهمال وحالة الطقس غير المعتادة، إذ إن الأمطار لم تهطل في قطاعات واسعة في اليونان في هذا الشتاء إلا بصورة نادرة.

وذكرت الإذاعة الرسمية في اليونان "إي آر تي" أن، قوات الإطفاء استعانت بطائرات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب في أسوأ هذه الحرائق والذي وقع في الجانب الشمالي من شبه جزيرة بيلوبونيز.