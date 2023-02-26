"جهاز رعاية وتشغيل الشباب" يعلن عن فرص عمل براتب 4700 جنيه وتأمين طبى

كتبت – مرام محمد

يبحث كثير من شباب محافظة الجيزة عن فرص عمل برواتب مجزية، حيث كشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل "عمال إنتاج" بأحد المصانع، برواتب تصل لـ4700 جنيه، ومزايا تشمل تأمين طبي واجتماعي ومواصلات.

وأوضح الجهاز، أن الوظائف المطلوبة للذكور فقط، وتشترط ألا يقل مؤهل المتقدمين عن متوسط، وأن يتراوح سنهم بين 21 و35 سنة، والعمل لمدة 12 ساعة، مشيرا إلى أن المرتب يحتسب 3000 جنيه صافي على 8 ساعات عمل والـ4 ساعات الإضافية يتم احتسابها بنظام أوفر تايم ليتراوح المرتب على 12 ساعة بين 4500 جنيه و4700 جنيه.

وحدد الجهاز مواعيد الحضور للمتقدم إلى الوظائف، بمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، مشيرا إلى أنه يمكن للمتقدمين إلى الوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

وفي سياق متصل، كشفت نشرة التوظيف التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب في شركات القطاع الخاص بمحافظة الجيزة، برواتب تصل لـ4000 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وتمثلت الوظائف الخالية في الجيزة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة بمدينة 6 أكتوبر، حاجتها لـ10 مشرفين أمن، لديهم خبرة 5 سنوات، ويتراوح سنهم بين 35 و 50 سنة، وذلك بمرتب 4000 جنيه، كما أعلنت حاجتها لـ150 فرد أمن، يتراوح سنهم بين 19 و 48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه، و5 مراقبين كاميرات يتراوح سنهم بين 25 و 40 سنة، بمرتب 3000 جنيه، و4 سائقين (رخصة ثانية)، يتراوح سنهم بين 22 و 40 سنة.

وحددت الشركة شروط التقديم، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط مؤهلات عالية أو متوسطة، وتمنح المتقدمين مزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي، ومواصلات، وإقامة.