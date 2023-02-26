اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 10:58 م
أكرم القصاص
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توقيف عصابة إلكترونية بزعامة "قاصر" فى إسبانيا سرقت 370 ألف دولار فى شهرين

الأحد، 26 فبراير 2023 09:50 م
توقيف عصابة إلكترونية بزعامة "قاصر" فى إسبانيا سرقت 370 ألف دولار فى شهرين الشرطة الإسبانية
وكالات

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أفادت الشرطة الإسبانية، الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على عصابة الكترونية يتزعمها قاصر.
 
وبحسب وكالات أنباء، فقد قامت العصابة بالاحتيال على حوالي 200 عميل مصرفي واستولت على 350 ألف يورو (370 ألف دولار) في مجرد شهرين.
 
وإلى جانب زعيم العصابة القاصر، الذي لم يتم الكشف عن عمره على وجه الدقة، قامت الشرطة باعتقال 24 آخرين في برشلونة وملقا وقادش.
 
وأسفرت عمليات تفتيش لـ6 مبان، عن مصادرة أسلحة نارية وهواتف محمولة ومخدرات و10 آلاف يورو نقدا مع وجود معلومات تفصيلية مصرفية لحوالي 100 ألف عميل في 18 مؤسسة مالية.
 
وسرقت العصابة البيانات، من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ورسائل نصية قصيرة، ورسائل على تطبيق واتساب ومكالمات هاتفية.
 
ولم يبتكر زعيم العصابة القاصر، الذي شكلها وتولى إدارتها، الأدوات الرقمية فحسب، بل قام أيضا ببيعها لمنظمات إجرامية أخرى.
 

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