تنفيذ مشروعات جديدة لرصف الطرق فى البحيرة بتكلفة 6 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف، بالالتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد بمتابعة تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة المحطة بمسطح يقدر ب 15500 م2 بتكلفة تقدر بـ 6 مليون جنيه وذلك لتيسير الحركة المرورية .

يذكر أن مديرية الطرق والنقل بالبحيرة قامت مؤخرا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز دمنهور بتنفيذ أعمال رصف طريق الفيرانية بطول 3 كيلو متر بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و789 ألف جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوشى عيسى برئاسة عمر لبيب بمتابعة اعمال رصف طريق جسر مشروع عبدالقادر بطول 1.65 كم وكذا استكمال رصف طريق الريكو المركب بطول 2 كم بمركز حوش عيسى بتكلفة 12 مليون و 735 ألف جنيه.