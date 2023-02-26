تعرف على أسوأ الأطعمة وأفضلها لمريض قرحة المعدة

كتبت فاطمة خليل

قرحة المعدة من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الكثير من الناس، والتي يمكن أن تتفاقم إذا لم تتناول الطعام المناسب، نظرًا لأن الطعام يلعب دورًا رئيسيًا فلنتعرف على شكل النظام الغذائي ل قرحة المعدة في السطور التالية، بحسب موقع "Health".



ما هي قرحة المعدة؟ قرحة المعدة خرق في البطانة الداخلية للمعدة يمكن أن يكون أيضًا بسبب الآثار الضارة للأدوية مثل الأسبرين أو العدوى البكتيرية ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري قد يكون سطحيًا أو عميقًا ، وقد يؤدي إلى نزيف أو ألم. أسوأ الأطعمة لقرحة المعدة في معظم الأحيان، هناك حاجة للمضادات الحيوية والأدوية الأخرى لعلاج قرحة المعدة ولكن هناك أطعمة نستهلكها بشكل يومي يمكن أن تزيد من الحموضة وإصابة بطانة المعدة. إليك ما يجب تجنبه 1. القهوة توجد بطانة مخاطية واقية على طول القناة الهضمية، ويمكن أن تتآكل إذا كنت تتناول القهوة، عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يكون هناك التهاب ونزيف سواء كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين ، يمكن أن تزيد من إنتاج الحمض وتفاقم أعراض مرض القرحة. 2. شوكولاتة قد يكون شيئًا تحبه ، ولكنه يسبب أيضًا عدم الراحة للأشخاص الذين يعانون من القرحة من الأفضل أن تنتظر حتى تلتئم القرحة ثم يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة. 3. الطعام الحار يُعتقد على نطاق واسع أن الطعام الحار هو سبب رئيسي للقرحة قد لا يكون هذا صحيحًا في جميع الحالات ، ولكن في بعض الأشخاص ، تفاقمت الأعراض. 4. الغذاء الحمضي يجب تجنب الأطعمة مثل الحمضيات والطماطم يمكن أن تحدث آلام في المعدة إذا كان لديك ثمار الحمضيات مثل: البرتقال والليمون لكن يمكن أن يكون ألم المعدة أيضًا علامة على حالة أكثر خطورة مثل قرحة في المعدة.

إذا كنت تتناول ثمار الحمضيات بانتظام وتجد أنها تؤدي إلى تفاقم معدتك وتسبب الألم ، فيجب عليك مراجعة الطبيب. 5. الإفراط في تناول الشاي الإفراط في تناول الشاي ليس جيدًا لقرحة المعدة نظرًا لقدرته على إرخاء العضلة العاصرة للمريء وزيادة إنتاج حمض المعدة. قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى تفاقم أو تسبب حرقة في المعدة.

خيارات غذائية جيدة لقرحة المعدة

للأطعمة التالية خصائص وقائية لحماية بطانة المعدة من الأحماض. 1. الجزر مصطلح الغشاء المخاطي في المعدة يشير إلى بطانة المعدة من المهم لأنه يقوم بتزييت الأطعمة التي تصل إلى معدتك لتسهيل حركتها داخل المعدة وحماية تجويف المعدة من الكائنات الحية الدقيقة. يمكن أن تحدث عدة حالات مثل التهاب المعدة أو التهاب الغشاء المخاطي في المعدة بسبب تلف بطانة المعدة.

