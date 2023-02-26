"تضامن أسوان" تفتتح قرية خور عواضة بعد إعادة إعمارها وتجهيز منازلها

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

افتتح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان قرية "خور عواضة" بمحافظة أسوان، بعد إعمارها وفرشها بالكامل ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك التعمير والاسكان، فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، بمجهودات جمعية الأورمان فى خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد فى العمل الخيرى والمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار عدد (20) منزلا فى وقت قياسى، لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأوضح شعبان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن تأثيثهم بالكامل.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله فى تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة فى محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها فى الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.