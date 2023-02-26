تدريب فتيات المنيا على مهنة التفصيل ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن عقد الاختبار الختامي لدورة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة، وذلك لعدد 10 متدربات بقرية ابيوها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، إلى أن الاختبار شمل اختبارا نظريا وآخر عمليا، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

وعقدت المديرية ندوة عن سوء التغذية وأثارها على المرأة العاملة، بديوان عام المديرية، وذلك للتوعية بمخاطر سوء التغذية وأثرها على المرأة العاملة والتوعية بالقرار رقم 43 و 44 لسنة 2021، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بملف المرأة وتمكينها اقتصادياً وحماية حقوقها في العمل.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، أن الندوة حاضرت فيها المهندسة الكيميائية سماح ادوارد، تحت اشراف عزة الجندى مدير ادارة المراة والطفل والتنظيم، وتريزه سلامة مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب، وحضر الندوة عدد من العاملين بديوان عام مديرية القوى العاملة بالمنيا، وقام محمد صلاح مدير المديرية بمنح المهندسة سماح ادوارد والمهندس عبدالله خفاجى من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا شهادات تقدير وذلك تقديرا لجهودهم في مجال العمل.

وفي ذات السياق، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة بمقر المديرية حول "المهارات الأكثر أهمية للتفوق فى العمل والحياة"، بحضور العاملين بالمديرية، وذلك في إطار سعي المديرية للارتقاء بالعاملين وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بمهارات التنمية البشرية لدى العاملين بالمديرية والمكاتب الفرعية.

وأكد عبد الونيس عبدالله مدير المديرية، ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات الحياتية والتى تؤثر على الأداء الوظيفي وعلى أسلوب تفكير الفرد فى الحياة بشكل عام، وذلك بهدف الارتقاء بأداء العاملين بالمديرية بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بشأن تنظيم وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمديرية، ندوة تثقيفية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين بالمحافظات لتمكين المرأة اقتصادياً، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف المرأة وحماية حقوقها في العمل.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية في تقريره للوزارة، أنه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي تطلقها المديرية، منوهاً إلى أنه خلال الندوة تم التوعية بأحكام اتفاقية العمل الدولية (190) لسنة 2019 بشأن القضاء على كافة أشكال العنف والتحرش، والتوعية من مجموعة من السلوكيات والممارسات الغير مقبولة أو التهديدات المرتبطة التي تؤدي إلى إلحاق جسدي أو اقتصادي وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي.