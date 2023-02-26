تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشارع رايل بحلوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لفتح المزيد من منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية "أ هلا رمضان " تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة والتي يتم تجهيزها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان هناك العديد من تجهيزات المنافذ وإمدادها بالمواد الغذائية والمنتجات ومنها منفذ شارع رايل بنطاق حي حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة لطرح المنتجات بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر ان تتوافر بمختلف أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تيسيرا على المواطنين.

وتابعت تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بالاعلان عن قائمة أسعار السلع للتأكد أنها بأسعار تناسب المواطنين، ووجهت بالمتابعة المستمرة والرقابة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، مؤكدة على حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم.

ووجهت الأجهزة التنفيذية بتحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ وإمدادها بالمنتجات و المواد الغذائية بصورة مستمرة مع الإعلان عن قائمة الأسعار في أماكن واضحة لإعلام المواطنين، إلى جانب تحديد كميات المنتجات بالصورة المناسبة التي تلائم المواطن وتمنع احتكار المنتجات والسلع خاصة في ظل اقبال المواطنين على الشراء منها نظرا لانخفاض الاسعار عن مثيلاتها في الاسواق .

ويأتى ذلك استمرارا لتكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتلبية كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وعدم احتكار المنتجات والسلع.