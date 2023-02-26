بوتين: لا نعارض مشاركة دول حلف "الناتو" فى مناقشة معاهدة "ستارت"

وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية بثت اليوم الأحد: "نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف "الناتو" للإدلاء بتصريحات بتوجيهات من الأمريكيين بشأن المعاهدة، حيث ادعوا أنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، ولكن هم ليسوا طرفا رسميا في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين هما روسيا والولايات المتحدة".

وأضاف بوتين:"لقد أدلى "الناتو" ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه طلبوا إجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة، حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة"، مشيرا إلى أن روسيا بحاجة إلى ضمان استقرارها الأمني ​​والاستراتيجي.

وكان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق تعليق مشاركة بلاده في معاهدة " نيوستارت" الموقعة في 2012. ومن جانبه، أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج نيابة عن أسفه إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.